Van 25 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

La empresa de Gas asumirá sus responsabilidades legales tras la tragedia. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos (Cuartoscuro)

Veinticinco personas han perdido la vida a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Al corte de las 11:00 horas, 21 personas permanecen hospitalizadas y 38 fueron dadas de alta.

Dos personas permanecen en calidad de desconocidos. Una de ellas, es un hombre que falleció con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López.

Y una mujer entre 15 y 25 años, en estado crítico, de la que se tiene la hipótesis de identidad como Jovana con señales particulares, con una cicatriz vertical de cesárea y cuatro tatuajes.

Búsqueda Mujer hospitalizada no localizada. (FGJCDMX)

Personas fallecidas