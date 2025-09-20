Alcaldesa de Ecatepec recorre colonias para atender demandas ciudadanas

Azucena Cisneros recorre las calles de Ecatepec

Ecatepec, Mex., 20 de septiembre del 2025.- La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss recorrió las colonias Lomas de San Carlos, Lomas de Atzolco y Panorámica, donde escuchó demandas de las y los vecinos en materia educativa y de servicios públicos, a las cuales dio respuesta.

Cisneros Coss atendió a más de 600 personas en una intensa gira de trabajo que abarcó también comunidades de la Quinta Zona, incluyendo El Cegor, Nuevo Paseo de San Agustín y Códice Mendocino. Durante el recorrido, la alcaldesa se reunió con ciudadanos para escuchar sus peticiones y ofrecer soluciones concretas a diversas problemáticas.

En el preescolar “Manuel Esquivel Durán”, ubicado en Lomas de San Carlos, directivos y padres de familia solicitaron la instalación de un barandal y juegos infantiles. Vecinos de la misma zona plantearon la necesidad de pavimentar la avenida Toluca y mejorar el alumbrado público para mayor seguridad.

Posteriormente, en la escuela primaria “Américas”, de Lomas de Atzolco, la comunidad educativa expuso la urgente necesidad de construir cuatro aulas para reemplazar salones provisionales que fueron instalados hace más de cuatro décadas. Asimismo, requirieron módulos sanitarios en condiciones adecuadas para los estudiantes.

Frente a estas demandas educativas, Cisneros Coss se comprometió a gestionarlas ante las autoridades correspondientes. En cuanto a los servicios públicos, anunció que la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Toluca se realizará dentro de este año, y giró instrucciones a la Dirección de Servicios Públicos para instalar luminaria en Lomas de San Carlos.

En la colonia Panorámica, la alcaldesa afirmó que su gobierno trabaja exclusivamente por el interés de la ciudadanía. “Vamos a avanzar y vamos a superar en mucho el rezago” que sufre Ecatepec, aseguró durante su intervención.

La edil subrayó su estilo de gobierno de proximidad, declarando que “todos los días estoy en la calle, con la gente”, donde busca resolver y dar respuesta inmediata a las demandas de los ecatepenses. Añadió que “hoy toca un gobierno que trabaje solo y únicamente con el interés de la gente, que es lo primero, lo segundo y lo tercero, y es siempre la gente. Más territorio y menos escritorio”.

De acuerdo a esta estrategia de acercamiento, en la colonia El Cegor la presidenta municipal tocó puerta por puerta para dialogar directamente con los residentes. En este lugar presentó a los policías municipales encargados de la vigilancia de la comunidad y ofreció resolver diversas peticiones, como la instalación de luminarias, la poda de árboles y la repavimentación de la avenida Santa Rita.

La gira concluyó en la colonia Nuevo Paseo de San Agustín, donde la alcaldesa atestiguó los trabajos de bacheo en la avenida Piedad y la calle José Luis Cuevas. Finalmente, en la colonia Códice Mendocino, implementó un Sendero Seguro y rehabilitó el parque de la comunidad, transformando un espacio que antes estaba lleno de basura y maleza en un área iluminada y segura para las familias.