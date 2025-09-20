Capturan a 5 “Bonitos” en Edomex, son extorsionadores en Iztapalapa

Detenidos Integrantes del grupo "Los Bonitos". (FGJEM)

Autoridades de seguridad locales y federales detuvieron en el Estado de México a cinco integrantes de la célula delictiva “Los Bonitos”, con zona de operación en la alcaldía Iztapalapa y dedicados a los delitos de extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia.

El nombre del grupo criminal se debe a que los integrantes de la familia que lo integran llevan el apellido Bonito.

Entre los detenidos se encuentran, Wendy Bonito Flores y Erika Bonito Flores, identificadas como las principales líderes de la organización. También se detuvo a Nadie Metzli Ortega Sánchez, Brandon Escobar Rangel y Erick Aranda Hernández.

Las autoridades mantenían labores de investigación hacia esta célula y ubicaron un inmueble en el municipio de Acolman, Estado de México, donde se resguardaban sus integrantes.

Tras acciones de vigilancia, se implementaron vigilancias y mediante un operativo coordinado entre la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), se ejecutó la orden de cateo en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas Erika “N” y Wendy “N”, líderes de la célula criminal, así como dos hombres y otra mujer. En el inmueble se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dosis de droga.

El inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo policial.