Edomex impulsa la educación con 120 mil becas y 3 millones de paquetes en útiles escolares

Educación en el Estado de México

La gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la transformación educativa en el Estado de México avanza con pasos firmes, al otorgar más de 120 mil becas a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, así como la entrega de tres millones de paquetes de útiles escolares.

En un mensaje difundido en redes sociales, previo a su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria subrayó que estos apoyos buscan garantizar que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios sin que los recursos sean un obstáculo.

Además, resaltó la realización del Primer Congreso Internacional de Educación, un espacio creado para fortalecer la profesionalización de las y los docentes mexiquenses.

La gobernadora también hizo énfasis en el respaldo a deportistas de alto rendimiento, con el objetivo de que puedan desarrollar al máximo sus habilidades y representar con orgullo al Estado de México.

A través de esta campaña informativa, Gómez Álvarez afirmó que su administración es un “gobierno de territorio” y reiteró que “en el Estado de México, la transformación empieza por la educación”, colocando a la niñez y juventud como el centro de su estrategia de desarrollo.