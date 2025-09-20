IECM impulsa liderazgo de mujeres de pueblos originarios

IECM imparte cursos a mujeres de pueblos y barrios originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi) impartieron el taller “Mujeres que lideran sin violencia: liderazgo político-electoral y comunitario desde los pueblos originarios” con el objetivo de dotar a las participantes de conocimientos y habilidades que fortalezcan su liderazgo desde lo comunitario a lo institucional.

Este curso también les permita ejercer una participación política activa y segura, además de construir redes de apoyo que fortalezcan su empoderamiento.

Durante el evento, la consejera del Instituto Electoral Sonia Pérez Pérez, destacó que hay mucho que aprender de las mujeres líderes de pueblos originarios, que han luchado por abrir espacios de participación política para que otras mujeres sean escuchadas.

La consejera indicó que se trata de una actividad itinerante que busca acercar materiales y conocimientos de interés, de una manera muy sencilla y que puedan contribuir en la formación de nuevos liderazgos femeninos.

“Sabemos que hablar con mujeres líderes comunitarias es complejo porque ya tienen un concepto de liderazgo que se ha formado a través del ejercicio práctico. A veces subestimamos los liderazgos que se ejercen en las comunidades y hay que tener presente que enfrentan muchos más desafíos”, expresó.

La consejera señaló que cada taller se va perfeccionando con la opinión e intercambio de experiencias de las mujeres asistentes, quienes, a través de diversas dinámicas exponen cómo ha sido su participación en la política, los obstáculos que han enfrentado y cómo han vencido barreras.

Al taller realizado en el poblado San Jerónimo Miacatlán, en la alcaldía Milpa Alta, asistieron mujeres pertenecientes a pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, con o sin experiencia previa en participación política o comunitaria, interesadas en fortalecer sus capacidades de liderazgo y defensa de sus derechos y contó con la intervención de integrantes de la Ludoteca Cívica del IECM (LUCI).

La actividad consta de tres módulos: “liderazgos desde la raíz”; “violencia política contra las mujeres en razón de género” y “defender derechos, tejer redes” y se inscribe en las acciones del Programa Anual de Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México (OPPMCM).