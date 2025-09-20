Iztapalapa y Tláhuac no atienden calle Providencia; Congreso CDMX pide resolver demandas

Berenice Hernández (izq), alcaldesa de Tláhuac, y Aleida Alavez, edil de Iztapalapa

El Congreso capitalino exhortó a las titulares de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa para que, de manera coordinada, implementen acciones para reparar y dar mantenimiento del sistema de drenaje, alcantarillado y posterior reencarpetado de la calle Providencia, ubicada en la colonia Los Olivos, en los límites de ambas demarcaciones.

La calle divide a las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, específicamente entre el Pueblo de San Lorenzo Tezonco y la colonia Los Olivos, y enfrenta diversos problemas como inseguridad, deterioro de infraestructura y desbordamiento de aguas negras, debido al abandono por parte de autoridades de ambas demarcaciones.

Así lo informó la diputada morenista Adriana Espinosa de los Monteros, quien presentó la propuesta; además, aseguró que el principal conflicto radica en que ninguna alcaldía asume completamente la responsabilidad, por encontrarse en un límite territorial.

“Lo que ha dejado a la población sin atención adecuada, y dada su cercanía a zonas de riesgo sísmico y volcánico, es urgente atender esta situación”.

La legisladora señaló que este punto de acuerdo propone que ambas alcaldías colaboren y realicen trabajos conjuntos de repavimentación, drenaje y servicios básicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle Providencia.