Niegan liberación a esposa e hijo de “Lord Pádel”

Detenidos Personas involucradas en la golpiza a entrenador. (FGJEM)

Una jueza del Distrito de Tlalnepantla negó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva de Karla “N” y Germán “N”, esposa e hijo de German “N”, alias “Lord Pádel”, hombre que junto a su familia golpeó a un entrenador dentro de un club deportivo en el municipio de Atizapán, Estado de México, el pasado 19 de julio; agresiones que le provocaron serias lesiones a la víctima.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México señaló ante la jueza las condiciones de riesgo que persisten para la víctima y la necesidad de que los imputados permanezcan privados de su libertad para protegerla.

La defensa de Karla “N” y Germán “N” le solicitó a la autoridad judicial que les impusiera una medida cautelar diversa, sin embargo, se determinó que prevalece la prisión preventiva.

La jueza resolvió que hasta el momento, los datos de prueba en la carpeta de investigación, así como las declaraciones de testigos e indagatorias del perito en criminología desahogados por la defensa, resultaron insuficientes para acreditar que las circunstancias que impusieron la medida cautelar han variado de manera objetiva.

Por lo cual, se afirmó que existe peligro para la víctima y testigo y que este riesgo procesal no se ha extinguido, por lo cual subsiste la prisión preventiva justificada.

“Lord Pádel” y su socio, Othón “N”, salieron del Penal de Barrientos el pasado 18 de agosto, dado que solicitaron un amparo para bloquear su detención.

Su detención se ejecutó cuando Agentes de inteligencia de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicaron un vuelo proveniente de Frankfurt, Alemania, donde viajaba acompañado de Alejandro Germán “N”, Othon “N”, Germán “N”, y Karla “N” hacia al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Luego de se que les captó en la golpiza al entrenador, los implicados huyeron hacia Miami, en Estados Unidos. Una vez que junto a la Interpol se emitió la ficha de búsqueda internacional, información que arrojó fue que regresaron a Cancún, Quintana Roo, desde donde volaron a Europa.

La agresión ocurrió en las instalaciones del club Alfa Pádel, y quedó registrada en video.“Lord Pádel” y varios sus escoltas golpearon a Israel Morales Hernández, instructor de pádel, tras una disxusion en un torneo. La víctima fue golpeada, sometida y amenazada de muerte.

Morales Hernández presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de tentativa de homicidio.

Luego del ataque, “Lord Pádel” abandonó su casa con su esposa e hijo.