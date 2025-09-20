Refuerza Naucalpan operativos de seguridad con entrega de 20 motopatrullas

Policía Estatal de Naucalpan

Naucalpan, Mex., 20 de septiembre del 2025.- El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, entregó 20 motopatrullas para fortalecer los operativos de seguridad que se realizan de manera coordinada con corporaciones de los tres niveles de gobierno. La entrega se llevó a cabo en San Antonio Zomeyucan, como parte de las acciones que han permitido reducir la incidencia delictiva en la localidad.

Durante el evento realizado en el parque Las Cuevitas, con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, se realizó la ceremonia de izamiento de bandera y la entrega del nuevo equipamiento a los elementos de seguridad. Al acto acudieron integrantes de la Guardia Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal.

El alcalde Montoya Márquez reconoció el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, señalando que “hoy se exigen resultados, y lo estamos logrando. Vamos con avances importantes en materia de seguridad gracias a esta Mesa de Paz, donde hay coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal”.

El edil destacó que en Naucalpan se tiene la convicción de que la paz no se construye solamente con la fuerza pública. “La paz también se construye con oportunidades de empleo, con escuelas abiertas, con actividades culturales, con deporte y con espacios para la convivencia familiar. Pero el trabajo de las instituciones de seguridad es un pilar fundamental para que todo eso sea posible”.

Montoya Márquez enfatizó la importancia de que la ciudadanía vea en cada elemento de seguridad no solo a alguien que cuida las calles, sino a un aliado cercano. Subrayó que “esa cercanía, esa capacidad de escuchar, de comprender y de actuar con sensibilidad, es lo que da sentido al uniforme”.

Las 20 motopatrullas, de 700 centímetros cúbicos entregadas se destinarán específicamente a labores de movilidad segura y trabajos de seguridad general. Este equipamiento reforzará la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad en el municipio.

Como demostración de la coordinación interinstitucional, elementos de la Guardia Municipal, Guardia Nacional, SEDENA y Policía Estatal realizaron de manera inmediata un operativo conjunto como parte de la Estrategia Operativa Oriente, que cubre diversas comunidades de la región.

La estrategia Seguridad con Todo, complementada con la estrategia Operativa Oriente, ha mantenido resultados tangibles que se reflejan en la reducción de la incidencia delictiva y en una mayor proximidad con la comunidad, garantizando la presencia de las fuerzas de seguridad en todas las localidades de Naucalpan.