Activa Protección Civil Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo en las 16 alcaldías

Lluvia en México (Andrea Murcia Monsivais/Andrea Murcia Monsivais)

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la Ciudad de México por el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este domingo.

De acuerdo con la dependencia, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como granizadas aisladas, en un horario que va de las 15:45 a las 22:00 horas.

Las autoridades recomendaron a la población portar paraguas o impermeable, aprovechar el agua pluvial para riego, barrer y mantener libres las coladeras, así como evitar verter grasas en el drenaje. También pidieron resguardar o retirar objetos que puedan caer con la lluvia y no subir a azoteas, andamios ni cornisas.

La SGIRPC exhortó además a alejarse de postes, árboles, cables eléctricos y espectaculares con riesgo de caer, así como a no transitar por zonas encharcadas o inundadas. En el caso de los automovilistas, llamó a conducir con precaución debido a que podrían encontrarse restos de árboles u objetos arrastrados por la corriente.

La dependencia subrayó que las medidas preventivas buscan reducir riesgos a la población ante la intensidad de las lluvias previstas para este domingo en la capital del país.