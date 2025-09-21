Brugada: familias de víctimas de La Concordia “no están solas”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

A diez días de la tragedia en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dirigió un mensaje de solidaridad a las familias de las personas fallecidas y lesionadas. La mandataria capitalina aseguró que su administración se mantendrá cercana y que el acompañamiento no se limita al duelo, sino también a apoyos solidarios y asesoría jurídica.

“Con profundo pesar informamos que la cifra de personas fallecidas ha aumentado, pero reiteramos que las familias no están solas, estamos acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos que requieren en estos momentos tan difíciles”, señaló.

La cifra de personas fallecidas ascendió a 27; 18 pacientes permanecen hospitalizados y 39 personas han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo local insistió en que la prioridad del Gobierno de la Ciudad es garantizar la atención médica de quienes permanecen hospitalizados y dar certeza a los deudos en materia de apoyo económico, social y legal. Aseguró que todas las instituciones del gabinete capitalino están involucradas en brindar atención integral a las víctimas.

El siniestro —provocado por la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial La Concordia, en Iztapalapa— no solo dejó un saldo de víctimas, también abrió un debate sobre la circulación de materiales peligrosos en zonas urbanas. Frente a ello, la jefa de Gobierno exporesó que se mantiene atenta a las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el compromiso de que habrá transparencia y rendición de cuentas.

El acompañamiento oficial ha incluido visitas a hospitales, atención psicológica a familiares y mesas de asesoría jurídica.

“Nuestro deber es estar al lado de las familias, y lo haremos de manera permanente”, reiteró Brugada, al tiempo que refrendó que se seguirá informando con oportunidad y responsabilidad.