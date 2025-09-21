Operativos nocturnos en siete alcaldías dejan ocho locales clausurados y dos suspendidos

Operativo La Noche de es de Todos

El Gobierno de la Ciudad de México realizó este fin de semana una serie de operativos en el marco del programa “La Noche es de Todos”. De acuerdo con las autoridades, se verificaron 18 establecimientos, de los cuales dos fueron suspendidos por faltas documentales y ocho clausurados por quebrantar sellos de suspensión.

Los dispositivos se llevaron a cabo en las alcaldías Coyoacán, Tláhuac, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan, en atención a denuncias ciudadanas por venta de alcohol a menores, disturbios y exceso de ruido.

Entre las colonias visitadas se encuentran Hipódromo Condesa, Roma Sur, Roma Norte, Juárez, San Rafael, Lindavista, Prados Coapa, Nápoles, Álamos, Los Alpes, Tabacalera, Presidentes Ejidales, Coapa, Ciudad Jardín, San Pablo Tepetlapa, Alianza Popular Revolucionaria, Carmen Serdán y La Asunción.

En los operativos participaron de manera coordinada la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Las autoridades informaron que las jornadas concluyeron sin incidentes y con saldo blanco.