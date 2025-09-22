Acción Nacional es la única opción con proyecto y experiencia para 2027: Vargas del Villar

Líderes panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli

Al reunirse con estructuras panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, el senador mexiquense, Enrique Vargas del Villar, subrayó la necesidad de informar a la ciudadanía sobre la capacidad de gobierno del PAN.

El legislador afirmó que Acción Nacional es la única opción política con un proyecto definido y experiencia de gobierno comprobada de cara a las elecciones de 2027.

Vargas del Villar recalcó la urgencia de que los militantes se preparen para llevar este mensaje a todos los rincones del Estado de México.

El objetivo, dijo, es recuperar municipios en el Valle de México, conocido como el corredor azul, y consolidar los que ya gobiernan, además de ampliar la presencia en distritos locales y federales.

El senador expresó su confianza en que la composición de los congresos local y federal cambiará. Mencionó que es necesario poner fin a las mayorías que, a su juicio, “solo han dañado al país”. Aseguró que este descontento ya es evidente entre la población por diversas acciones del gobierno federal.

“Por ello Acción Nacional debe estar atento e informar a la ciudadanía de lo que está pasando”, señaló. Agregó que la prioridad es dar a conocer por qué el PAN es la opción que puede generar un cambio de rumbo “antes de que sea demasiado tarde”.

Hizo un llamado a la unidad dentro del partido, describiendo a la militancia mexiquense como “la mejor del país”. Vargas del Villar enfatizó: “Debemos caminar unidos, como un equipo sólido para darlo todo por la ciudadanía que merece vivir en un mejor país”.

Subrayó que la presencia en territorio es fundamental. “Ahí tiene que estar Acción Nacional, caminando las calles, tocando puertas y convenciendo con argumentos”, expuso. Afirmó que el blanquiazul es la única alternativa para ganar municipios y distritos tanto en la entidad como a nivel nacional.

Finalmente, los líderes panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli presentes en la reunión se comprometieron a trabajar de manera unida para fortalecer al partido. La base acordó impulsar las acciones necesarias para posicionar al PAN como la opción de gobierno de cara al próximo proceso electoral.