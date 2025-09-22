Aumento en recaudación, éxito de política fiscal de Brugada: legisladores morenistas

Legisladores locales de Morena se reunieron con el secretario de Finanzas de la CDMX

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México calificó como exitosa la estrategia de recaudación que implementó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para el ejercicio fiscal 2025.

Informaron que con el ejercicio, las arcas de la administración capitalina se mantienen estables y “alcanza para más”.

En una reunión privada con el secretario de Administración y Finanzas de la capital, Juan Pablo Botton, las y los legisladores destacaron que el aumento al impuesto sobre nómina, la emisión de más de un millón de licencias permanentemente y la puesta en marcha del impuesto verde, son algunos ejemplos de una buena administración.

Coincidieron en que la política recaudatoria ha permitido a la mandataria local implementar programas sociales como un acto de justicia para quienes por años han permanecido en el olvido.

Dieron a conocer que lo anterior se complementará con la construcción de un canal de atención ciudadana para dar solución, de manera inmediata, a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

E informaron que estarán atentos a coadyuvar para la construcción del nuevo paquete presupuestal 2025 para el ejercicio fiscal 2026, el cual, aseguraron estará orientado a seguir ayudando a quien más lo necesite.