Centro de Transferencia Canina del Metro recibe donación de 308 kilos de alimento

Centro de Transferencia Canina del Metro

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro recibió una dotación de 308 kilogramos de croquetas, aportación realizada por el Centro de Estudios Carbonell en el marco de su Tercer Congreso sobre Derechos de los Animales.

Actualmente, el CTC alberga a 41 perros que son atendidos diariamente con alimentación, paseos, limpieza de espacios y cuidados veterinarios. Desde su creación en 2017, este refugio ha operado de manera permanente para resguardar a los canes extraviados o abandonados en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, quienes permanecen bajo resguardo hasta ser reconocidos por sus dueños o, en su caso, adoptados.

El Metro indicó que la principal necesidad del albergue es el suministro de alimento, por lo que depende en gran medida de donaciones particulares. En este contexto, agradeció la contribución del Centro de Estudios Carbonell, institución que destacó la importancia de proteger a los animales como un acto de justicia hacia seres sintientes.

“El colaborar con el CTC es un privilegio”, expresó el organismo académico, al tiempo que reconoció la labor que realiza el centro en favor de los perros rescatados en zonas de riesgo dentro de la red del transporte capitalino.

De acuerdo con el STC, todos los animales que ingresan a sus instalaciones son canalizados a las instancias correspondientes: los perros al CTC y otras especies a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Perros del Centro de Transferencia Canina