Congreso CDMX pide reconocer al policía que ayudó a la abuelita heroína en explosión de pipa

Abuelita Heroína Alicia Matías Teodoro se mantiene en el hospital recibiendo atención médica.

El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a entregar la presea de Policía Distinguido del Mes y las condecoraciones al Mérito Policial Social y al Valor Policial, al oficial Sergio Ángel Soriano Buendía, quien ayudó a la abuelita heroína tras la explosión en Iztapalapa.

Con esta propuesta se busca reconocer su heroísmo el 10 de septiembre, en la trágica explosión de la pipa, en el Puente de la Concordia, y la integridad que ha demostrado en el desempeño de sus funciones durante todo su servicio, como quedó demostrado al devolver, en 2015, una bolsa con 42 mil pesos.

La diputada morenista Cecilia Vadillo destacó que el oficial Soriano Buendía arriesgó su vida para ayudar a la ciudadana Alicia Matías Teodoro, mejor conocida como la “abuelita heroína” por haber salvado de las llamas a su nieta, y quien terminó con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, lo que terminó por arrebatarle la vida.

“Ese día esta ciudad atestiguó dolor y pérdidas, pero también heroísmo. El acto del oficial es una muestra de coraje y de humanidad, cualidades que deben tener las y los policías de esta capital, y como sociedad y como Estado debemos valorar y reconocerlo como ejemplo”, aseguró.