Cuajimalpa recupera red hidráulica de avenida Tamaulipas; alcalde impulsa obras con el GCDMX

El alcalde y el titular de Segiagua

La alcaldía Cuajimalpa, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, emprendió un programa de rehabilitación hidráulica con el objetivo de garantizar un suministro más constante de agua potable y vialidades seguras para vecinos y usuarios del transporte público.

Carlos Orvañanos, alcalde de la demarcación, dio a conocer que el plan contempla mesas periódicas de trabajo entre autoridades locales y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para identificar los puntos más críticos de la demarcación, intervenir fugas y sustituir líneas en mal estado.

De acuerdo con el alcalde, la estrategia busca atender una de las principales demandas ciudadanas: contar con servicios básicos eficientes y movilidad segura en las principales arterias viales.

La primera obra emblemática de este programa se desarrolla en la Avenida Tamaulipas, en la zona de Santa Fe, donde se detectaron fracturas en la red primaria que ocasionaban fugas constantes, hundimientos en la carpeta asfáltica y desabasto de agua potable en varios puntos de la demarcación.

Con trabajos de sustitución de tuberías y reparación de fugas, la Alcaldía reportó 100% de recuperación de la red hidráulica en la vialidad, lo que permitirá reducir desperdicios, mejorar la presión en hogares y garantizar un tránsito más seguro para automovilistas, transporte público, ciclistas y peatones.

En un recorrido de supervisión junto con el alcalde, el titular de Segiagua, José Mario Esparza, destacó que las acciones corrigen problemas que durante años afectaron a los habitantes. A nombre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, exhortó a los vecinos a cuidar el agua y reportar incidencias en la red hídrica, lo que permitirá responder en tiempo real.

La administración local adelantó que en los próximos 15 días se revisará el impacto de la obra y se definirán nuevos frentes de intervención en otras colonias de la demarcación, con el propósito de extender la estrategia hidráulica y consolidar la seguridad urbana de Cuajimalpa.