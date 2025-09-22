Delfina Gómez entregó su Segundo Informe de Labores al Congreso mexiquense

LÑa Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al entregar su Segundo Informe de Labores (Especial)

Segundo Informe Edomex — “Hoy rindo cuentas ante esta soberanía popular mediante este acto republicano para entregar de manera impresa y electrónica el estado que guarda la administración pública durante el periodo 2024-2025, informando con honestidad y transparencia sobre los principales avances y logros en las obras y acciones que emprendimos desde el Gobierno del Estado de México en este año de gestión administrativa”, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez, al acudir al Congreso mexiquense para entregar su Segundo Informe de Labores.

La mandataria mexiquense subrayó que con este ejercicio, se informa con honestidad y transparencia sobre los principales avances y logros en las obras y acciones que emprendidas en su segundo año al frente de la administración mexiquense.

En documento fue recibido por el Diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense.

La mandataria del Estado de México estuvo acompañada en la entrega de sus segundo informe de labores por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, y atestiguó la entrega del documento Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Presenciaron la entrega del segundo informe de labores de Delfina Gómez los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense: José Alberto Couttolenc Buentello, Vicepresidente y Coordinador Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Elías Rescala Jiménez, Vicepresidente y Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Óscar González Yáñez, Secretario y Coordinador Parlamentario del Partido de Trabajo; Pablo Fernández de Cevallos González, Vocal y Coordinador Parlamentario del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Zepeda Hernández, Vocal y Coordinador Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Omar Ortega Álvarez, Vocal y Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posteriormente a la entrega del documento, la Gobernadora del Estado de México se dirigió al Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, donde presentó el reporte que comprende las acciones realizadas en su segundo año al frente de la administración estatal.

