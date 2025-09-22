Diputados de Morena participarán en reforzamiento de medidas de seguridad para transporte de gas

La explosión ha dejado, hasta el momento, 29 personas sin vida (Cuartoscuro)

Las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, participarán en las mesas de trabajo para reforzar medidas de seguridad en el traslado de transporte de gas y combustible; así lo informó el vocero de la bancada guida, el diputado Paulo Emilio García.

Dichas reuniones estarán encabezadas por la Secretaría de Protección Integral de Riesgos y Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, según lo anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Y tendrán el objetivo de crear un protocolo de distribución de combustibles.

El legislador mencionó que el 80% de los hogares capitalinos son usuarios de gas licuado de petróleo (LP), sustancia que transportaba la pipa de la empresa Silza y que ocasionó la lamentable tragedia en Iztapalapa.

Detalló que se realizará una revisión amplia de la legislación en la materia de despacho de combustible en la Ciudad, se revisará qué es lo que le toca al gobierno y a las empresas que tiene que garantizar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones, entre otros aspectos.

“Serán ajustes legales que se harán desde el Poder Legislativo a fin de que el protocolo funcione de manera correcta, pero sobre todo salvaguardar la integridad de los que habitan la Ciudad de México”.