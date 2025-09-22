No a las ocurrencias y la improvisación en nuestro gobierno, señala Delfina Gómez en su 2° Informe

Delfina Gómez Álvarez, presentó su Segundo Informe de Gobierno

Este lunes la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó su Segundo Informe de Gobierno en el Teatro Morelos, en el municipio de Toluca, donde informó sobre las acciones y logros de su administración en favor de la población mexiquense.

En cuestión de inversión y crecimiento empresarial, destacó que el estado se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en creación de empleo con 191 mil empleos creados, señaló que 4 de cada 10 empleos generados en el país fueron en el Edomex, por lo que más de 110 mil personas salieron del desempleo, y para los miles de mexiquenses que aún se encuentran en busca de una oportunidad, han entregado 23 mil 400 apoyos de 2 mil pesos.

Reconoció que se ha fomentado la llegada de nuevas empresas al estado, incentivando la instalación de sus sedes en la entidad y con ello aumentando la generación de empleos y la inversión económica.

Destacó que en 2024 la inversión extranjera directa en la entidad creció casi 37%, superando los 2,640 millones de dólares, lo que posiciona al Estado de México como el segundo estado del país con mayor recepción de este tipo de inversión.

Aunado a esto, se concretaron 25 anuncios de inversión por parte de empresas nacionales e internacionales con un valor conjunto de más de 243 mil millones de pesos con empresas como Bayer, Astra Zeneca, Mercado Libre, Nestlé y Bimbo.

Pero el avance empresarial no solo se limita a las grandes compañías, hay 132 mil nuevas empresas donde la mayoría son pequeños negocios como tiendas de abarrotes, misceláneas, etc.

La gobernadora informó que como iniciativa de su gobierno, el pueblo podrá evaluar a las y los servidores públicos estatales, comenzando por los integrantes de su gabinete, mandos medios y superiores, además continuarán con los exámenes de confianza a aquellos que manejen recursos económicos.

“No hay lugar para ocurrencias ni improvisación; quien no le guste servir, debe reflexionar sobre si continúa o deja el cargo”, declaró la gobernadora.

Agradeció también el apoyo que la entidad ha recibido del Gobierno Federal con la implementación del Plan integral para el Oriente del Edomex, a través del cual se invertirán más de 75 millones de pesos en vivienda, educación, salud y transporte para beneficio de municipios que históricamente habían sido olvidados.