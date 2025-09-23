CDMX colabora con Edomex en investigación por homicidio de músicos colombianos

B-King y Regio Clown (@bkingoficial/@regioclownn/Instragram)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) colabora con la Fiscalía del Estado de México en la investigación por homicidio relacionada con la muerte de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, conocidos artísticamente como B-King y DJ Regio Clown.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la Utopía Libertad, la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló que la búsqueda de los jóvenes comenzó el pasado 17 de septiembre, luego de que se reportara la pérdida de contacto con ellos.

Las primeras indagatorias establecieron que ambos músicos estuvieron en un inmueble de la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Sin embargo, la fiscal precisó que posteriormente se corroboró que abordaron un vehículo y se trasladaron hacia el Estado de México, donde finalmente fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán.

Alcalde Luján señaló que las características de los cuerpos coincidían con las de los dos jóvenes, por lo que la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación por homicidio.

La funcionaria añadió que las autoridades acompañaron a los familiares durante el reconocimiento de los cuerpos y aseguró que la dependencia a su cargo seguirá colaborando con la fiscalía mexiquense.

“Nos han estado dando acompañamiento hasta acá. Y como ya lo dije, seguiremos colaborando con el Estado de México en esta investigación”, afirmó la fiscal capitalina.