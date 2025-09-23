Ecatepec avanza en seguridad y bienestar: más luz y espacios recuperados

Durante la conferencia de prensa más reciente, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, presentó los avances en los programas de iluminación y recuperación de espacios públicos, acciones que buscan mejorar la seguridad y la calidad de vida en el municipio, así como generar confianza entre las familias ecatepequenses.

﻿En el tema de iluminación, el gobierno municipal informó que actualmente 37 mil 332 luminarias se encuentran encendidas en todo el municipio, garantizando mayor visibilidad y seguridad en calles, avenidas y zonas con alto flujo vecinal. De estas, 13 mil 200 luminarias han sido instaladas mediante los programas #SenderoSeguro y #LucesdeEsperanza, especialmente en avenidas principales, parques y áreas de mayor tránsito, donde la seguridad ha sido una prioridad para las autoridades locales.﻿

Además, a partir del 29 de septiembre, se dará inicio a la instalación de mil luminarias en la colonia Las Américas y mil 200 en San Cristóbal Centro, incluyendo seis súper postes, estructuras de mayor altura y potencia que permitirán iluminar amplias zonas estratégicas. Estas acciones buscan no solo mejorar la visibilidad, sino también generar un sentido de protección y confianza entre los vecinos que circulan por estas áreas durante la noche.﻿

Por otro lado, el municipio continúa con el programa “Ocupa Tu Parque, Vive Tu Barrio”, iniciativa enfocada en la recuperación de espacios públicos para el uso familiar y comunitario. Hasta el momento, se han intervenido 180 espacios mediante limpieza, poda y chaponeo, y se proyecta la recuperación de 320 áreas más, alcanzando un total de 500 parques y espacios verdes rehabilitados. Estas acciones permiten que las familias cuenten con lugares seguros para la recreación, el deporte y la convivencia social, fortaleciendo así el tejido comunitario en el municipio.﻿

Durante su intervención, la presidenta municipal destacó que la seguridad no solo se logra a través de operativos policiales, sino también mediante acciones preventivas que atienden las causas de la inseguridad. “Cada luz que encendemos, cada espacio público que recuperamos, representa un paso más hacia un Ecatepec seguro, confiable y con oportunidades para todos”, afirmó Cisneros Coss.﻿

El gobierno municipal también señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina infraestructura, atención ciudadana y participación comunitaria. Se busca involucrar a los vecinos en el cuidado y uso responsable de los espacios recuperados, generando un sentido de pertenencia y fortaleciendo la colaboración entre autoridades y ciudadanía.﻿