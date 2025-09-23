Gobierno capitalino endurecerá reglas para pipas tras explosión en Iztapalapa

Explosión de pipa en puente la Concordia, Iztapalapa (Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en los próximos días presentará un paquete de reformas para regular de manera estricta la circulación de pipas y unidades que transportan materiales peligrosos en la capital, luego de la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El plan contempla cambios al Reglamento de Tránsito en cuatro aspectos clave: límites de velocidad, horarios y rutas autorizadas, capacidad máxima de los vehículos y nuevos requisitos para la licencia tipo E, que habilita a los conductores de este tipo de unidades. Además, se reforzarán los controles en expendios de gas y se exigirán planes de protección civil tanto a los puntos de venta como a los transportistas.

“Queremos que la operación de estas unidades esté bajo reglas claras que protejan a la población. Pronto daremos a conocer a detalle la propuesta que hemos construido como Gobierno de la ciudad”, señaló Brugada.

Seguimiento a las víctimas del accidente





La explosión dejó hasta ahora a 29 personas fallecidas, 16 hospitalizadas y 39 ya dadas de alta. Al respecto de estos últimos, la mand as taria informó continúan recibiendo atención médica y psicológica en el sistema público de salud. La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que cada caso es distinto, pues las heridas van desde quemaduras hasta afectaciones emocionales, por lo que se han implementado consultas externas y terapias de seguimiento.

Clara Brugada detalló que el gobierno capitalino otorgó apoyos económicos iniciales a los afectados y a las familias que perdieron a un ser querido, pero subrayó que la empresa responsable deberá asumir el costo total de la reparación del daño.

“Estamos revisando los casos de quienes no pueden reincorporarse a su trabajo. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad está dando acompañamiento, pero la responsabilidad principal recae en la empresa”, puntualizó.

Apoyos inmediatos y exigencia a la empresa





Vecinos de Iztapalapa exigieron certeza sobre la indemnización y el respaldo a largo plazo para las víctimas. En respuesta, la jefa de Gobierno reiteró que la administración capitalina dará seguimiento puntual para que la empresa cumpla con sus obligaciones legales y económicas.

“Lo más pronto posible queremos concretar el apoyo integral que merecen las víctimas. Hemos actuado de inmediato, pero insistimos en que corresponde a la empresa hacerse cargo de manera completa”, señaló.