Naucalpan invita a la Feria por los Derechos Sexuales y Reproductivos

El gobierno municipal de Naucalpan invita a la ciudadanía a participar en la Feria por los Derechos Sexuales y Reproductivos, un espacio diseñado para informar, orientar y brindar acompañamiento sobre la salud sexual y reproductiva de las y los habitantes del municipio.

﻿El evento se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en la Plaza Revolución, ubicada en Av. 16 de Septiembre, Manzana 005, Naucalpan Centro.﻿

La feria ofrecerá información educativa, servicios de orientación y recursos de acompañamiento, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Además, se busca promover la importancia de la prevención, la atención médica oportuna y la igualdad de acceso a servicios de salud especializados.﻿

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos son fundamentales para fortalecer la conciencia sobre derechos y salud, fomentar la participación ciudadana y crear espacios seguros donde la población pueda informarse y recibir apoyo profesional.

El municipio de Naucalpan reafirma su compromiso con la salud, la educación y el bienestar de sus habitantes, impulsando acciones que promueven la equidad, la prevención y el respeto a los derechos de todas las personas.﻿