¿Quién es la directora del CCH Sur y por qué piden su salida tras asesinato de Lex Ashton en plantel?

Susana de los Ángeles Lira de Garay, directora de CCH Sur (Facebook)

Tras el ataque ocurrido la tarde de este lunes en el CCH Sur, donde Ashton “N”, atacó a un estudiante de nombre Jorge de 16 años con una guadaña ocasionándole la muerte e hirió a un trabajador de 65 años, estudiantes y trabajadores del plantel piden la restitución de la directora Susana de los Ángeles Lira de Garay, ya que esta no es la primera vez que pasa un incidente de este tipo dentro de las instalaciones.

Se han levantado protestas y exigencias hacia la directora, fundamentadas en lo siguiente:

Se acusa una negligencia repetida, pues estudiantes señalan que ya se habían observado “puntos rojos” en seguridad dentro del plantel. Afirman que en semestres anteriores se había solicitado mayor vigilancia al interior del plantel sin que se modificara realmente la situación.

Tremenda basura en la que se a convertido el CCH sur, consecuencia de la pendeja directora y los mismos pendejos que se opusieron a pedir credencial y torniquetes. Ahora violan y matan sin problema alguno. A ver cuando la #UNAM se digna en hacer algo. — Nala_85 (@SnakeEater85) September 22, 2025

Se cuestiona cómo fue posible que el agresor ingresara con ropa que ocultaba su rostro (capucha, mascarilla, etc.) y con arma blanca. Se está exigiendo que se clarifique dónde estaban los controles de acceso, la vigilancia interna, y qué protocolos de seguridad estaban activos y si éstos fueron suficientes.

Gracias a la Directora del CCH SUR



Hace 3 años hubo una violación en el edificio P y apuñalaron a una alumna en el estacionamiento de profesores, en aquel entonces fue paro con el #nomequieromorirencch hoy día, esto ojalá se sepa más e investiguen bien. — FUNADOR777🎃 (@Funado668) September 22, 2025

Los estudiantes y la comunidad también piden que la institución asuma responsabilidad administrativa, no solo penal, por estos fallos, lo que incluye considerar la remoción de las autoridades que están al frente si se verifica que ha habido omisiones graves. En particular señalan directamente a la directora, como máxima autoridad del plantel, por la falta de acciones preventivas efectivas.

Postura de la UNAM

Por su parte, la UNAM lanzó un comunicado en el que condena los hechos ocurridos en plantel. Asimismo manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas e informó que está brindando acompañamiento legal y “respaldo permanente” a quienes fueron afectados.

Además de que se suspendieron las clases temporalmente para salvaguardar la integridad de la comunidad y facilitar las investigaciones de las autoridades correspondientes.

Igualmente, anunció que revisará sus protocolos en materia de prevención y protección. También convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario para analizar las medidas de seguridad en los planteles.

Ashton “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, lo que implica que la universidad colaborará con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, la cual ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y también de lesiones.

El CCH Sur fue mi escuela: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos de violencia cometidos dentro de la instalaciones del CCH Sur, escuela de la cual ella fue estudiante.

En su conferencia mañanera, señaló que la Secretaría de Gobernación se acercará a la familia de la victima y esta dispuesta a cooperar con la UNAM.