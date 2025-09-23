Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, líder del cártel La Barredora

Detenido Llegada de Hernán Bermúdez a México. (SSPC)

Un juez vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del cártel “La Barredora”, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

En una audiencia realizada de manera virtual entre los juzgados del penal del Altiplano y del estado de Tabasco, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que el exsecretario de seguridad de esa entidad, alias “El Abuelo” o “El Comandante H” sea investigado por mantener nexos con el crimen organizado.

Luego de que fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay, la fiscalía de ese país confirmó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por vía diplomática la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Fue la mañana del día 17 de septiembre, a las 10:30 horas cuando el líder de “La Barredora” salió de Asunción en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) con destino a México.

Hernán “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida en febrero, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, posee una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

A partir de su salida del gabinete de seguridad del estado en diciembre de 2023, se registró un repunte en la violencia en Tabasco: ejecuciones, ataques a comercios, quema de vehículos y mensajes en narcomantas se multiplicaron en el estado.

“Barredoras” caídas

Ulises “N”, alias “El Mamado” y/o “Pinto”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal “La Barredora”, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) ser un testigo protegido a cambio de revelar detalles de operaciones criminales y personas involucradas en el cártel, información que colabore con las investigaciones.

El segundo al mando del grupo creado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, habría ofrecido exponer nombres de funcionarios que solaparon el crecimiento de “La Barredora” en Tabasco y que se beneficiaron económicamente de las actividades delictivas de ese grupo criminal.

Ulises Pinto es identificado como exjefe de escoltas de fuerzas de seguridad, donde conoció a Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo”, exjefe la policía en la entidad.

Con el exsecretario formó “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Para su protección, Pinto habría solicitado a la Fiscalía Especial de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, el apoyo de testigo que colaboraría con las autoridades para desmantelar al grupo y brindar información que acelere la captura de más criminales.

“El Mamado” fue detenido el pasado 26 de julio en la colonia Los Gavilanes, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este sujeto acumuló capital por el dinero obtenido del tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares. Contaba con inmuebles ubicados en zonas residenciales en Zapopan y Guadalajara, así como una gran cantidad de autos y camionetas último modelo y de alta gama.

A partir de que las autoridades conocieron el entramado delictivo de “La Barredora” y la administración del exgobernador Adán Augusto López, el Gabinete de Seguridad ha realizado múltiples detenciones de criminales de alto rango.

Uno de ellos, Arturo “N”, alías “El Vampiro”, que conforme a las investigaciones, realizaba actividades de extorsión y cobro de piso, por lo que le dieron seguimiento y ubicaron el municipio de Centro como su zona de movilidad.

Durante recorridos de seguridad, lo ubicaron cuando manipulaba un arma de fuego, se aproximaron, le marcaron el alto y le realizaron una revisión para descartar alguna conducta ilícita, tras la inspección le hallaron un arma de fuego larga abastecida.

En un operativo conjunto, las Fiscalías de Justicia de Puebla y Tabasco detuvieron a Ángel Javier “N”, alias “El Angelito” o “Kaiser”, objetivo prioritario para las autoridades por ser integrante del grupo criminal “La Barredora”.

El criminal se dedicaba a extorsionar y amedrentar a los comerciantes tabasqueños, a quienes amenazaba con matarlos si no les entregaba el pago de cuota.

“El Angelito” es señalado de los delitos de extorsión, al menos 10 homicidios, venta de drogas, robo a casa habitación, robo a mano armada, robo de vehículos y desaparición forzada.

El sujeto sería la mano derecha de Abel Pérez Pedraza, alias “El Patrón”, una célula perteneciente a “La Barredora” en el municipio del Paraíso.

Asimismo, sería cercano a Efraín Darvelio Vargas Alejandro, alias “Franchis”, también integrante del grupo criminal.

También fue detenido Giovanni “N”, alias “El Gordo”, operador de la célula delictiva.