Vinculan a proceso al “Irving”, líder de La Unión Tepito

Detenido Irving, líder de "La Unión Tepito". (SSC)

Un juez de control vinculó a proceso a Irving “N”, líder del cártel “La Unión Tepito”, por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego.

Además, su pareja, María “N” fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Es decir, la autoridad judicial determinó que existen suficientes datos de prueba para determinar que Irving y la mujer presuntamente cometieron dichos delitos y, por tanto, debe seguir el proceso penal para determinar su culpabilidad.

El juzgador declinó competencia al fuero federal por lo que hace al delito de portación de arma de fuego.

Además, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La decisión se tomó luego de que la defensa de Irving “N” solicitó en dos ocasiones que se les concediera el último plazo para aportar datos de prueba que comprueben la presunta inocencia del sujeto y sea puesto en libertad.

Específicamente, los abogados solicitaron el “término 144”, que se se refiere al plazo legal de 144 horas que un imputado puede solicitar en el proceso penal mexicano para que el Juez de Control resuelva su situación jurídica, ampliando el plazo inicial de 72 horas, y que se aplica en casos donde el imputado o su defensa necesiten más tiempo para preparar su estrategia legal.

No obstante, toda declaración a favor del posible criminal fue desvirtuada por el juez.

Captura del “Irving”

El criminal fue detenido el pasado 15 de septiembre en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Posteriormente, lo siguieron hasta confirmar que el sujeto se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

Durante la revisión preventiva, los agentes descubrieron que “El Irving” portaba una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, dentro del vehículo localizaron diversas dosis de droga, como siete bolsitas con ‘tusi’, tres envoltorios con cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de crystal y casi un centenar de dosis de marihuana listas para su distribución.