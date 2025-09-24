Atienden hundimiento en la colonia Padre Figueroa; Naucalpan refuerza seguridad vial con acciones inmediatas

El Gobierno Municipal de Naucalpan, a través de la Dirección de Servicios Públicos, actuó de manera inmediata para atender un hundimiento registrado en la colonia Padre Figueroa, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y evitar afectaciones mayores en la zona.

El incidente, reportado por habitantes de la comunidad, fue atendido en cuestión de horas gracias a la coordinación de los departamentos de Bacheo y Conservación de Vialidades, que desplegaron cuadrillas de trabajadores y maquinaria especializada. De acuerdo con las autoridades locales, el hundimiento representaba un riesgo tanto para automovilistas como para peatones que transitan diariamente por esta vialidad.

Los trabajos consistieron en el relleno de la zona dañada mediante el uso de maquinaria pesada y la posterior aplicación de mezcla asfáltica, lo que permitió devolver la estabilidad al terreno y restituir el flujo vehicular con normalidad.

La Dirección de Servicios Públicos informó que estas labores forman parte de una estrategia integral de mantenimiento preventivo y correctivo en las vialidades del municipio, diseñada para atender de manera oportuna incidentes que puedan comprometer la infraestructura urbana.

“Lo que buscamos es que la ciudadanía se sienta segura al transitar por nuestras calles. Estamos redoblando esfuerzos para dar solución inmediata a los problemas que se presentan en el municipio y, al mismo tiempo, prevenir riesgos mayores”, señalaron funcionarios del área.

Vecinos de la colonia Padre Figueroa reconocieron la pronta respuesta del gobierno municipal, ya que el hundimiento había generado preocupación entre las familias de la zona, quienes temían que se expandiera y causara accidentes.

“Es importante que se actúe rápido, porque aquí pasan muchos coches y también niños que van a la escuela caminando. Si no lo hubieran arreglado a tiempo, pudo haber ocurrido un accidente”, comentó un residente del lugar.

La intervención también contribuye a mejorar la movilidad en una colonia donde las vialidades son paso constante de transporte público y privado, además de que forman parte de la conexión hacia otras zonas del municipio.

El Gobierno de Naucalpan ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con la conservación de la infraestructura urbana y ha puesto en marcha un programa permanente de bacheo y reparación de calles. Con estas acciones, busca atender de manera inmediata reportes ciudadanos y evitar que los problemas se agraven con el paso del tiempo.

De acuerdo con la administración municipal, estas tareas no solo buscan resolver incidentes puntuales, sino también fortalecer un modelo de gestión pública que prioriza la seguridad vial, la prevención de riesgos y el mejoramiento continuo de los espacios urbanos.

Con el lema #AquíGobiernaLaEsperanza, la actual gestión municipal subrayó que seguirá trabajando de manera coordinada con la ciudadanía para mantener en óptimas condiciones las vialidades y garantizar entornos más seguros para todos los naucalpenses.