Capturan a reo que se escapó del Reclusorio Oriente

Detenido Marvin "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Marvin Didier Barrientos Flores, recluso de 27 años de edad que se escapó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente durante la noche del 23 de septiembre.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que el criminal fue capturado a través de la policía de proximidad en la alcaldía Magdalena Contreras, sitio donde fue arrestado en febrero, tras un intento de homicidio en una pelea vecinal.

Vázquez Camacho sentenció que no habrá impunidad y prometió trabajar para garantizar el apego estricto a los protocolos de actuación, así como el orden y la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

Agradeció a la ciudadanía por su colaboración y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por su apoyo en el desarrollo de las investigaciones.

Durante el pase de lista nocturno, personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario alertó a las autoridades de la cárcel que el presunto criminal Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años de edad, no se encontraba.

Posteriormente, siete custodios y el Director del Reclusorio, César Pilares Viloria --- hermano del exsubprocurador capitalino --- fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso; mientras que se determina el tipo de omisiones en los controles y supervisión y ejecutar las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes.

César Pilares Viloria tenía pocas semanas en el cargo como director del penal.