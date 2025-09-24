Cuajimalpa y Comisión de Congreso CDMX aprueban acuerdo en pro del bienestar animal

El trabajo de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso CDMX y la alcaldía permitirá foros y mesas de análisis para fortalecer el marco jurídico

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso local y la alcaldía Cuajimalpa aprobaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de armonizar y fortalecer el marco jurídico en materia de bienestar y protección de los seres sintientes, conforme a la Constitución local y las leyes aplicables.

El presidente de la comisión, Manuel Talayero, diputado del Partido Verde, aseguró que el trabajo colaborativo permitirá la realización de foros, encuestas y mesas de diálogo para recabar y sistematizar información.

Lo anterior bajo un enfoque territorial y de derechos, reconociendo el papel estratégico de las demarcaciones como primer contacto con la ciudadanía y de trabajo en territorio.

Además reconoció la disposición del titular de la alcaldía, Carlos Orvañanos, para sumar esfuerzos en una labor que requiere coordinación, corresponsabilidad y acción efectiva.

El alcalde refrendó su compromiso para que la capital sea un referente positivo de la legislación y aplicación de las normas a beneficio de los animales.

Orvañanos recordó que la demarcación a su cargo ha sido punta de lanza en la materia al intervenir, junto con AGATAN CDMX, en las distintas jornadas de salud animal, esterilización y adopción de perros y gatos.

Afirmó que es un honor y un compromiso participar en la armonización, actualización y el fortalecimiento de la normatividad y el marco jurídico en la materia; y señaló que debe atenderse la situación de calle de los seres sintientes, para lo cual sugirió analizar y generar alternativas.