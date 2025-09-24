Metrópoli

El acuerdo permitirá foros y mesas de análisis para fortalecer el marco jurídico

Cuajimalpa y Comisión de Congreso CDMX aprueban acuerdo en pro del bienestar animal

Por Jennifer Garlem
Perro con correa mirando hacia la cámara
El trabajo de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso CDMX y la alcaldía permitirá foros y mesas de análisis para fortalecer el marco jurídico

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso local y la alcaldía Cuajimalpa aprobaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de armonizar y fortalecer el marco jurídico en materia de bienestar y protección de los seres sintientes, conforme a la Constitución local y las leyes aplicables.

El presidente de la comisión, Manuel Talayero, diputado del Partido Verde, aseguró que el trabajo colaborativo permitirá la realización de foros, encuestas y mesas de diálogo para recabar y sistematizar información.

Lo anterior bajo un enfoque territorial y de derechos, reconociendo el papel estratégico de las demarcaciones como primer contacto con la ciudadanía y de trabajo en territorio.

Además reconoció la disposición del titular de la alcaldía, Carlos Orvañanos, para sumar esfuerzos en una labor que requiere coordinación, corresponsabilidad y acción efectiva.

El alcalde refrendó su compromiso para que la capital sea un referente positivo de la legislación y aplicación de las normas a beneficio de los animales.

Orvañanos recordó que la demarcación a su cargo ha sido punta de lanza en la materia al intervenir, junto con AGATAN CDMX, en las distintas jornadas de salud animal, esterilización y adopción de perros y gatos.

Afirmó que es un honor y un compromiso participar en la armonización, actualización y el fortalecimiento de la normatividad y el marco jurídico en la materia; y señaló que debe atenderse la situación de calle de los seres sintientes, para lo cual sugirió analizar y generar alternativas.

