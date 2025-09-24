En Texcoco, retiran islas de comercio irregular en Mercado San Antonio

Retiran vitrinas que fueron desocupadas de mercancias en el Mercado San Antonio

Texcoco — Con el objetivo de atender una solicitud de las autoridades municipales de Texcoco, para mantener libres rutas de evacuación en el Pasaje Independencia en Mercado San Antonio, personal de Protección Civil retiró los puestos externos de la citada zona comercial en los portales de Centro Histórico del municipio.

Para dar cumplimiento a esta tarea, la Dirección de Desarrollo Económico municipal, señaló que se procedió al retiro de las islas en las que de manera irregular se ejercía el comercio, ya que fueron notificados en tiempo y forma, indicándoles que no estaba permitido el establecimiento de puestos semifijos en la zona, por lo que pudieron retirar su mercancía, pero dejaron en este espacio las vitrinas que fueron clausuradas.

La dependencia destacó que a través de un procedimiento administrativo resuelto el pasado 23 de mayo, se procedió el pasado 3 de septiembre a dar cumplimiento a la citada solicitud.

A esta petición se sumó el Dictamen de Riesgo, mismo que fue expedido por la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y atención Médica Prehospitalaria, en el que se subraya que las islas comerciales son un riesgo a los ciudadanos que transitan por dicho pasaje del Mercado San Antonio, debido a que obstruían la salida en caso de una emergencia y/o siniestro.

Asimismo, se informó que como parte de las diligencias, los dueños de las vitrinas no las retiraron, pese a haberles notificado que representaban un riesgo para comerciantes y clientes, por lo que se procedió a retirarlas, resguardándolas en instalaciones de Desarrollo Económico, en donde los dueños previa comprobación podrán recogerlas.

Por otra parte, el alcalde Nazario Gutiérrez Martínez instruyó a la dirección de Obras Públicas para que realice la rehabilitación de pisos y paredes que fueron perforados tras el retiro de las vitrinas en el lugar.

“Trabajen en la rehabilitación de este pasillo, para que al igual que los otros de este centro de abasto sea remozado y se convierta en un espacio seguro y agradable para quienes ingresan al mercado San Antonio para realizar sus compras”, dijo el presidente de Texcoco.

