Fuerzas federales catean departamento en Coapa: detienen a dos personas Fuerzas federales entran a departamento en Coapa y aseguran CPU y documentos que serán puestos a dispisición de autoridades que revisarán

En un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), agentes federales catearon la madrugada de este miércoles un departamento en la colonia Magisterial Coapa, alcaldía Tlalpan, deteniendo a dos personas y asegurando evidencias.

¿Cuándo y dónde se llevo a cabo el cateo?

La movilización comenzó al rededor de las 5:30 de la mañana, cuando efectivos de la Marina y agentes federales arribaron el edificio ubicado en la calle Hacienda Mazatepec número 318, cercano a la Glorieta de Vaqueritos. El operativo, calificado por algunos vecinos como impresionante, incluyó el aseguramiento del perímetro antes de ingresar al departamento correspondiente a la orden judicial del cateo.

Detención y aseuramientos

Dentro del inmueble, los uniformados identificaron a dos personas, quienes fueron arrestadas durante el cateo. Hasta el cierre del informe no se ha revelado la identidad de los arrestados ni los cargos específicos que se les imputarán.

Además de las detenciones, las autoridades decomisaron una unidad de procesamiento central (CPU) de computadora y varias bolsas con documentos, los cuales serán analizados por la autoridad ministerial correspondientes como parte de la investigación.

Aunque no se ha dado a conocer el motivo específico del cateo, se asume que las evidencias aseguradas documentos y equipo informático podrían estar relacionadas con actividades que están bajo investigación.

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como los materiales asegurados quedaron bajo resguardo de la Fiscalía correspondiente, que continuará con las indagatorias para determinar su posible responsabilidad jurídica.

Este cateo se suma a una serie de acciones federales recientes que buscan inhibir delitos relacionados con la delincuencia organizada y el uso ilícito de documentos o tecnología. Las autoridades han reafirmado su compromiso de actuar conforme al marco legal, asegurando los derechos de los detenidos y garantizando transparencia en el desarrollo de las investigaciones.