Huixquilucan se consolida como el municipio mejor evaluado del Estado de México

La alcaldesa Romina Contreras se mantiene como la mejor evaluada entre los presidentes municipales del Estado de México (Especial)

Huixquilucan — Desde hace más de 9 años, el gobierno de Huixquilucan ha sido reconocido como la administración municipal mejor evaluada de todo el Estado de México. Además, se posiciona de manera consistente entre las cinco con la mayor aprobación ciudadana a nivel nacional, de acuerdo con los resultados de todas las casas encuestadoras que miden el trabajo de los ayuntamientos en México.

La más reciente encuesta de Arias Consultores, “Así van los alcaldes” correspondiente a agosto, refrenda este liderazgo. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, alcanzó la primera posición a nivel nacional en rubros clave como desempeño, confianza y seguridad, donde obtuvo un ciento por ciento de aprobación ciudadana. Esta medición incluyó la evaluación de más de cien alcaldes de todo el país.

Al respecto, la alcaldesa Contreras Carrasco declaró: “Desde 2016, hemos contado con la aprobación y confianza de los huixquiluquenses, por lo que agradecemos su respaldo y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar 24/7 y seguir avanzando con un gobierno humanista, cercano a la gente, transparente y con finanzas sanas”.

“Sin duda, estas evaluaciones son el resultado de un trabajo continuo en todos los ámbitos como seguridad, desarrollo económico y social, salud, educación y gobernabilidad”, afirmó. Agregó que estos factores consolidan al municipio como un referente en el país y lo posicionan como uno de los mejores lugares para vivir.

Huixquilucan se mantiene como el mejor municipio mexiquense

La mandataria local hizo estas declaraciones durante la jornada del programa “Huixquilucan Contigo 24/7” en el fraccionamiento Lomas de Las Palmas. Ahí, aseguró que los resultados en las encuestas son consecuencia de la cercanía del gobierno con la ciudadanía, al escuchar y atender sus peticiones en materia de seguridad pública, educación, ecología, obra pública, deporte y servicios públicos.

En la edición número 150 de este programa, se atendieron más de 50 peticiones vecinales con el objetivo de mejorar el entorno para las familias. La estrategia busca consolidar a Huixquilucan como un territorio en constante desarrollo, donde los resultados se traduzcan en acciones eficientes y duraderas para la comunidad.

La presidenta de la Asociación de Colonos de Lomas de las Palmas, Virginia Amezcua, reconoció el trabajo de la alcaldesa y su gabinete. Destacó la disponibilidad de “estar 24/7 resolviendo sus inquietudes y garantizar su seguridad”, ya que con el programa mencionado reciben una atención personal e inmediata.

Entre las labores concretas realizadas en esta jornada se encontraron el balizamiento de guarniciones, cebras peatonales y topes, así como el retiro de árboles secos, mantenimiento de palmeras y limpieza de rejillas y cunetas. El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir dando resultados para mantener a Huixquilucan como un municipio modelo con políticas públicas que atiendan los intereses de la población.

La Crónica de Hoy 2025