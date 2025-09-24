L-1 del Metro volverá a operar de Pantitlán a Observatorio en octubre: Brugada

Metro CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo mes se reabrirá por completo la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, lo que permitirá que el servicio vuelva a operar de Pantitlán a Observatorio después de más de tres años de modernización.

“El próximo mes, se abrirá por fin la Línea 1; llegará a Observatorio”, aseguró la mandataria, quien agregó que la reapertura forma parte de un programa integral de movilidad en la capital que también contempla la construcción de nuevas líneas de Cablebús y la renovación de otras líneas del Metro.

Tres años de cierres y aperturas parciales

Las obras de modernización de la Línea 1 comenzaron en julio de 2022, con el cierre del tramo de Pantitlán a Salto del Agua. En noviembre de 2023 se amplió la suspensión del servicio hasta Observatorio, dejando a miles de usuarios sin acceso a uno de los principales corredores de transporte de la capital.

Durante este periodo, se habilitaron servicios de apoyo con la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y unidades concesionadas, mientras que la reapertura se dio de manera gradual. En abril de 2025 volvieron a operar las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, lo que permitió que la línea funcionara parcialmente hasta ese punto.

Aún permanecen cerradas las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, cuya reapertura está prevista para el próximo mes, con lo que quedará concluida la remodelación integral de túneles, vías, sistemas eléctricos y de señalización.

Brugada promete fortalecer la movilidad

Clara Brugada explicó que la Línea 1 es “el corazón de nuestra movilidad” y aseguró que los recursos para la modernización del Metro seguirán fluyendo. También confirmó que en paralelo arrancarán los proyectos para la Línea 3 del Metro.

La jefa de Gobierno insistió en que, pese a las inversiones, la tarifa del Metro no se ha incrementado.

“Cualquier aumento al Metro es un golpe al estómago de los trabajadores, de las familias que lo usan”, señaló.

Además de la reapertura de la Línea 1, recordó que este año comenzará la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús: en Tlalpan, Álvaro Obregón–Magdalena Contreras y Milpa Alta–Tláhuac, mientras que en 2026 se sumarán proyectos en Cuajimalpa y Xochimilco.

Con la modernización completa de la Línea 1, el sistema de transporte capitalino recuperará su conectividad total de oriente a poniente, con lo que se espera que se reduzcan los tiempos de traslado de miles de pasajeros y se mejore la conexión con otros proyectos estratégicos como el Tren Interurbano México–Toluca, que tendrá correspondencia en Observatorio.