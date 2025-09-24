Proponen Ley para la Prevención, Detección, Diagnóstico y Atención Integral del Cáncer de la CDMX

En 2024, el cáncer provocó 9 mil 341 defunciones en la CDMX (Sashenka Gutierrez/EFE)

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso local, presentó una propuesta para crear la Ley para la Prevención, Detección, Diagnóstico y Atención Integral del Cáncer en la Ciudad de México, la cual permitirá articular de manera más eficaz los esfuerzos públicos, sociales y privados frente a dicha enfermedad.

En 2024, el cáncer provocó 9 mil 341 defunciones en la Ciudad de México, lo que representa el 14 por ciento de todas las muertes registradas.

Así lo informó la diputada promovente fue la diputada Elvia Estrada, quien destacó que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país por lo que en la Ciudad de México se debe construir una respuesta institucional que esté a la altura de una emergencia de salud pública.

Alera sobre diagnósticos tardíos

La legisladora consideró que más allá de las cifras lo más alarmante es la situación de miles de personas que enfrentan diagnósticos tardíos, tratamientos fragmentados, desinformación, gastos insoportables y un sistema de salud con mucha demanda, que muchas veces llega tarde o no llega del todo.

Ante esa realidad, Estrada Barba detalló que su propuesta de ley plantea que todas las capitalinas y capitalinos, sin importar su edad, género, condición social o cualquier otra característica, tengan garantizado el acceso universal, equitativo y gratuito a servicios de prevención, detección, tratamiento y seguimiento oncológico.

La propuesta contempla crear un Catálogo de Servicios Oncológicos y un Registro de Cáncer de la Ciudad de México; además de una Comisión especializada en el tema y un Fondo destinado exclusivamente a financiar programas y tratamientos oncológicos, incluyendo tecnologías emergentes como inmunoterapia y medicina personalizada.