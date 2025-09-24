Reportan posible fuga de reo del Reclusorio Oriente

Reclusorio Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. (Graciela López Herrera)

Una Persona Privada de la Libertad no fue hallada durante el pase de lista durante la noche del pasado 23 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante el pase de lista nocturno, personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a las autoridades de la cárcel que el presunto criminal Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años de edad, no se encontraba.

De inmediato, se activó el protocolo de búsqueda, así como el sobrevuelo de helicópteros Cóndor.

Además, se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Asuntos Internos para las entrevistas con los custodios en turno e integrar la carpeta de investigación administrativa interna.

Posteriormente, los custodios y el Director del Reclusorio, César Viloria, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso; mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia al interior y el exterior del centro penitenciario para la localización de la persona y para determinar el tipo de omisiones en los controles y supervisión y ejecutar las sanciones y acciones de reforzamiento correspondientes.

El recluso fue detenido en febrero pasado e imputado por tentativa de homicidio, después de que lesionó con un cuchillo de cocina y un tubo a vecinos en una riña ocurrida en la alcaldía Magdalena Contreras.