Estudiantes de Ecatepec son utilizados por organización social para presionar al gobierno municipal

Para presionar al gobierno de Ecatepec y mantener los privilegios que la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Línea de Masas (UPREZ LM) tenía con la anterior administración municipal, cerca de 60 alumnos de las escuelas “Camarada Profesor Misael Núñez Acosta” y “Compañero José Revueltas”, fueron movilizados por Germán Rufino Contreras, dirigente de dicha organización.

Rufino Contreras es tío de Fernando Vilchis Contreras, ex alcalde de Ecatepec y actual diputado federal del PT, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por cometer irregularidades durante su gestión. Dichas acusaciones incluyen desvío de recursos y un abandono total de los servicios y obras públicas, lo que sumió a la comunidad en una grave crisis.

Entre las exigencias del líder social destaca la entrega de programas sociales al plantel educativo, los cuales serían administrados directamente por la UPREZ. Asimismo, el grupo demanda servicios públicos como el suministro de agua potable.

Esta última exigencia resulta particularmente controvertida, ya que la UPREZ controla un pozo de agua construido de manera irregular en 2021 con recursos municipales. Cabe señalar que en la colonia Méndez Arceo residen familiares del exalcalde Vilchis Contreras.

El 26 de mayo de 2021, el entonces gobierno de Ecatepec contrató irregularmente la perforación de dicho pozo en la colonia Méndez Arceo, con un monto de 12 millones de pesos. El actual gobierno municipal ha denunciado el presunto desvío de recursos para financiar esta obra en un predio irregular, que no está registrado como propiedad municipal.

A pesar de que el pozo se encuentra funcionando y es operado por la propia UPREZ, los dirigentes de la organización insistieron en su exigencia de suministro de agua ante las autoridades. Los estudiantes, en su gran mayoría menores de edad, marcharon hasta el palacio municipal y bloquearon la avenida Juárez, afectando a cientos de automovilistas.

Los jóvenes relataron que la UPREZ los obliga a participar en las protestas bajo la amenaza de afectarles académicamente si se niegan. “Tenemos que asistir aunque no estemos de acuerdo”, comentaron. Los manifestantes fueron recibidos por autoridades municipales, quienes ofrecieron un diálogo para evaluar las demandas.

De manera simultánea, un grupo de militantes del Movimiento Antorchista de la colonia La Laguna Chiconautla se manifestaron frente al Puente de Fierro. Exigieron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la prestación de servicios públicos en su comunidad, un asentamiento irregular promovido por la misma organización cuyos líderes vendieron lotes sin proveer infraestructura básica.