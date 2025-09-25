Gobierno de Cuautitlán Izcalli acerca servicios gratuitos con la Jornada Sorora en La Piedad El programa incluyó atención médica preventiva, asesorías en materia de igualdad y derechos, apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, así como orientación psicológica y jurídica

Con el objetivo de fortalecer comunidades libres de violencia y garantizar el acceso a servicios básicos de calidad, el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli llevó a acabo la Jornada Sorora en la colonia La Piedad, una iniciativa impulsada por el Instituto Municipal para la Igualdad.

Durante la jornada, vecinas y vecinos disfrutaron de servicios gratuitos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias izcallenses, al mismo tiempo que se fomenta una cultura de paz, equidad y solidaridad dentro del municipio.

El programa incluyó atención médica preventiva, asesorías en materia de igualdad y derechos, apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, así como orientación psicológica y jurídica. Además se ofrecieron servicios de mantenimiento urbano, acceso a agua potable y actividades recreativas para niñas, niños y adolescentes.

La colaboración de dependencias municipales y estatales permitió ampliar el impacto de la Jornada.

Entre ellas destacaron Operagua Izcalli, encargado de garantizar un suministro adecuado de agua potable; la Dirección de Servicios Públicos, que realizó labores de limpieza y mantenimiento en espacios comunes; el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), que ofreció atención médica y brigadas de vacunación; y la Dirección de Desarrollo Económico, que instaló módulos de capacitación y apoyo al empleo.

﻿Las y los asistentes reconocieron la importancia de que el gobierno municipal acerque este tipo de beneficios directamente a los barrios y colonias, ya que en muchas ocasiones los servicios médicos, de asesoría legal o programas de apoyo económico resultan de difícil acceso para la población.﻿

Autoridades locales subrayaron que el propósito de la Jornada Sorora no es únicamente otorgar servicios inmediatos, sino también impulsar un cambio cultural que permita erradicar prácticas de discriminación y violencia, especialmente hacia las mujeres.

﻿El Gobierno de Cuautitlán Izcalli resaltó que este tipo de jornadas forman parte de una política pública integral, cuyo eje central es la igualdad sustantiva y la construcción de entornos seguros. Bajo esa visión, se busca que las colonias se conviertan en espacios de convivencia armónica, con oportunidades equitativas para todas y todos.﻿

Asimismo, se reiteró el compromiso de mantener un trabajo constante para garantizar que los programas sociales y comunitarios lleguen a más zonas del municipio, con un enfoque de inclusión y justicia social.﻿

La administración municipal enfatizó que estas acciones son posibles gracias al esfuerzo conjunto entre dependencias locales, organismos estatales y la participación de la propia comunidad. “Nuestro compromiso es trabajar día a día para que Izcalli cuente con comunidades más fuertes, libres de violencia y con acceso a servicios gratuitos y de calidad”, señalaron autoridades del ayuntamiento.﻿