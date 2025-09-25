Metrópoli

Un supuesto repartidor de comida o mercancía arriba a los domicilios en una motocicleta, toca el timbre o la puerta y espera

Nueva modalidad de robo a domicilio: así opera el “falso repartidor”, advierte la policía de CDMX

Por Crónica Digital
"El Falso Repartidor" Recientemente, personas se han hecho pasar por repartidores para realizar robos a casas (Edgar Negrete Lira)

Entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha detenido a 187 personas por robo a casa habitación, delito que ahora presenta una nueva modalidad llamada “Falso Repartidor”.

Este método consiste en que delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de comida o paquetería. Llegan en motocicleta a un domicilio, simulan realizar una entrega y, al confirmar que la casa está sola, fuerzan la entrada para sustraer objetos de valor y huir rápidamente.

La SSC recomienda extremar precauciones:

  • No abrir la puerta si no se espera una entrega
  • Verificar la identidad del repartidor mediante cámaras o mirillas
  • Solicitar número de pedido y confirmar con la plataforma
  • Reportar cualquier conducta sospechosa a la policía o a las redes vecinales.

Asimismo, se aconseja reforzar la seguridad en puertas y ventanas, mantener contacto con vecinos y avisar cuando la casa quede sola.

"Falso Repartidor" Así son las recomendaciones para evitar y prevenir esta modalidad de robo en la Ciudad de México.

También se pide a los repartidores reales cumplir con los protocolos de identificación y reportar a falsos mensajeros o personas sospechosas en su zona.

En caso de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse al 911 o utilizar la aplicación Mi Policía, además de seguir las cuentas oficiales de la SSC para recibir información y recomendaciones actualizadas.

