Nueva modalidad de robo a domicilio: así opera el “falso repartidor”, advierte la policía de CDMX

"El Falso Repartidor" Recientemente, personas se han hecho pasar por repartidores para realizar robos a casas (Edgar Negrete Lira)

Entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha detenido a 187 personas por robo a casa habitación, delito que ahora presenta una nueva modalidad llamada “Falso Repartidor”.

Este método consiste en que delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de comida o paquetería. Llegan en motocicleta a un domicilio, simulan realizar una entrega y, al confirmar que la casa está sola, fuerzan la entrada para sustraer objetos de valor y huir rápidamente.

#BoletínSSC | #Alerta l #RoboACasaHabitación | La #SSC alerta a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa habitación, conocida como “Falso Repartidor”.

En la actualidad, muchas personas utilizan diversas… pic.twitter.com/yIEe1Wezlw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 25, 2025

La SSC recomienda extremar precauciones:

No abrir la puerta si no se espera una entrega

Verificar la identidad del repartidor mediante cámaras o mirillas

Solicitar número de pedido y confirmar con la plataforma

Reportar cualquier conducta sospechosa a la policía o a las redes vecinales.

Asimismo, se aconseja reforzar la seguridad en puertas y ventanas, mantener contacto con vecinos y avisar cuando la casa quede sola.

"Falso Repartidor" Así son las recomendaciones para evitar y prevenir esta modalidad de robo en la Ciudad de México.

También se pide a los repartidores reales cumplir con los protocolos de identificación y reportar a falsos mensajeros o personas sospechosas en su zona.

En caso de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse al 911 o utilizar la aplicación Mi Policía, además de seguir las cuentas oficiales de la SSC para recibir información y recomendaciones actualizadas.