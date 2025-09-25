Metro CDMX: Estas son las fechas en las que la línea 1 cerrará a las 10:00 pm El metro de la CDMX hará cierres sábados y domingos a partir del 27 de septiembre hasta el 12 de octubre para realizar pruebas necesarias del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que el servicio de la Línea 1 tendrá horarios especiales durante tres fines de semana consecutivos, ya que cerrará a las 22:00 horas para realizar pruebas de modernización.

Las fechas en que se aplicará esta medida son los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el sábado 4 y domingo 5 de octubre, así como el sábado 11 y domingo 12 de octubre.

De acuerdo con la dependencia, la reducción de horario es necesaria para poner en marcha las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), el cual operará en los trenes modelo NM22 y NM16. Estas verificaciones son indispensables antes de la reapertura del tramo Chapultepec–Observatorio, que forma parte del proceso de modernización de la llamada “Línea Rosa”.

Se recomendó a las y los usuarios prever sus traslados ya que durante los días señalados las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas desde las estaciones terminales “Pantitlán y Chapultepec”.

Para mitigar las afectaciones, el Gobierno capitalino informó que se pondrá a disposición un servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Estas unidades operarán de 22:00 horas en adelante, cubriendo el trayecto de Pantitlán a Chapultepec. El servicio concluirá en el horario habitual del Metro, es decir, a las 24:00 horas.

El STC busca avanzar en la modernización tecnológica de la Línea 1, una de las más antiguas y con mayor afluencia del sistema, con el objetivo de ofrecer traslados más seguros, confiables y eficientes para los millones de usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte.