Romina Contreras refuerza protección de la niñez con acciones integrales en Huixquilucan

Con la convicción de que la niñez debe crecer en entornos seguros, libres de violencia y con pleno acceso a sus derechos, el gobierno municipal encabezado por Romina Contreras ha reforzado las acciones de atención, prevención y acompañamiento dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la presidenta municipal informó que, en lo que va de la administración, se han otorgado 14,038 asesorías jurídicas gratuitasa menores y a sus familias. Estas atenciones han permitido orientar sobre situaciones legales y brindar apoyo en casos que comprometen la seguridad y el bienestar de los más jóvenes.

﻿Albergue “Renacer”: un espacio de apoyo y esperanza

Uno de los pilares de esta estrategia es el albergue temporal “Renacer”, creado para dar refugio a menores en condiciones de vulnerabilidad. Desde su apertura en 2022, ha recibido a 116 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 68 han podido reintegrarse con sus familiasy 10 más han sido adoptados, lo que representa una oportunidad de crecimiento en hogares seguros y amorosos.﻿Este espacio, subrayó la alcaldesa, simboliza el compromiso de Huixquilucan con la protección integral de la infancia, ya que combina atención inmediata con la posibilidad de construir proyectos de vida estables.

Romina Contreras destacó que la administración ha estrechado la colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía Central de Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género. La finalidad de esta alianza es generar protocolos más efectivos en la prevención y atención de situaciones que afectan a la niñez y adolescencia, especialmente aquellas relacionadas con violencia familiar o de género.﻿En el marco de la sesión del Consejo Municipal, se reconoció a servidores públicos que participaron en cursos y conferencias sobre prevención de la violencia familiar, reforzando con ello la capacitación del personal encargado de atender de manera directa estos casos. Asimismo, se tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública, con lo cual se asegura una mejor coordinación interinstitucional.

El gobierno municipal recalcó que la protección de la niñez no debe limitarse a atender emergencias, sino que implica construir un sistema integral de prevención, acompañamiento y apoyo constante. “La niñez de Huixquilucan merece crecer en un ambiente seguro y con acceso a todas las oportunidades para su desarrollo”, señaló la presidenta municipal.﻿