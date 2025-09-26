Avanza en Ixtapaluca la construcción de muro para reforzar caja reductora de aguas pluviales en Jesús María

Como parte de las acciones para mitigar riesgos por inundaciones y fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio, el gobierno de Ixtapaluca informó que en la comunidad de Jesús María se lleva a cabo la construcción de un muro de contención que complementa los trabajos realizados en la caja reductora de aguas pluviales.

La obra tiene como propósito regular el flujo del agua de lluvia, evitando descargas excesivas que saturen el drenaje y generen acumulaciones que puedan derivar en afectaciones a la población durante la temporada de precipitaciones.

De acuerdo con autoridades locales, la caja reductora permitirá distribuir de manera controlada el caudal pluvial, mientras que el nuevo muro garantiza mayor seguridad estructural, al tiempo que protege la infraestructura urbana y habitacional de la zona.

Vecinos de Jesús María reconocieron que este tipo de intervenciones son fundamentales para prevenir anegaciones, pues en años anteriores las lluvias intensas provocaron complicaciones en calles y viviendas

El Ayuntamiento destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de obra pública que prioriza la seguridad de la ciudadanía, al tiempo que responde a una de las principales demandas de la comunidad: la mejora de los sistemas de drenaje y control hidráulico.