Azucena Cisneros salda deuda con vecinos; pavimentan 2.8 kilómetros en la avenida Altavilla

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, recorre con vecinos la recién pavimentada avenida Altavilla

Ecatepec — La alcaldesa Azucena Cisneros cumplió una promesa y saldó una deuda que tenía con los ecatepenses, al concretarse en la pavimentación de 2.8 kilómetros de la avenida Altavilla,en el fraccionamiento del mismo nombre y que beneficiará a 12 mil habitantes de diversas colonias.

Los trabajos se llevaron a cabo en tiempo récord y con la moderna máquina asfaltadora que recientemente se adquirió.

“Son 2.8 kilómetros de pavimento, una obra que estaban esperando desde hace muchos años los vecinos. Es una periferia que se sentían olvidados. Y estamos trabajando de las periferias a la centralidad y nos sentimos muy contentos porque los vecinos hoy ganan mucho bienestar con esta gran obra”, resaltó.

Azucena Cisneros Coss subrayó que con esta obra saldan una deuda histórica con vecinos de Altavilla, en una avenida que había sido abandonada desde hace varios años y que estaba totalmente deteriorada.

Vista aérea de la avenida Altavilla en ambos sentidos, completamente terminada en 2.8 kilómetros

La alcaldesa estuvo acompañada por vecinos de la zona que constataron la terminación de la obra sobre la avenida Altavilla, de casi 1.4 kilómetros de longitud, de dos carriles en cada sentido y con camellón, la cual fue pavimentada en su totalidad.

Asimismo, la presidenta municipal anunció que se adquirirán 20 mil luminarias para colocaras en todo el municipio, además de que se trabaja en diversas obras y acciones en colonias como Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos y Las Américas, entre otras.

Vehículos ya transitan por la moderna vialidad

Al respecto, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, informó que en avenida Altavilla aplicaron 2 mil 393 toneladas de mezcla y 15 mil 506 litros de emulsión asfáltica, con siete centímetros de espesor y recordó que anteriormente fue pavimentada calle Temascaltepec, en el mismo fraccionamiento, de 1.5 kilómetros.

“El periodo fue del 11 de agosto al 24 de septiembre, es decir, se hizo muy rápido gracias al apoyo de los vecinos al cuidar la maquinaria, el equipo. Esto no se hubiera logrado sin esa participación de ustedes. Es una misión cumplida, un compromiso que teníamos desde hace mucho tiempo”, dijo.

La Crónica de Hoy 2025