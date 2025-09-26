Capturan a otro “amigo” de Sandra Cuevas: se trata de “El Topo”, de la Unión Tepito

Detenido Oscar Giovani "N", alias "El Topo". (SSC)

Autoridades de la Ciudad de México capturaron a Oscar Giovanni Mata, conocido como “El Topo”, un individuo vinculado al crimen organizado y fotografiado en múltiples ocasiones junto a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien también fue ligada recientemente a “El Choko”.

Así detuvieron a “El Topo”

La aprehensión de Mata ocurrió este jueves 25 de septiembre en un operativo liderado por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Según los reportes, al momento de su captura se le decomisaron sustancias ilícitas como cocaína y marihuana, así como una cantidad no especificada de dinero en efectivo. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para iniciar las investigaciones correspondientes.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Derivado de los recorridos de seguridad en calles de @TuAlcaldiaGAM, uniformados de la #SSC detuvieron a sujeto en posesión de posible cocaína, marihuana y crystal.



Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban trabajos de investigación en la… pic.twitter.com/lNvtWQmyMg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 26, 2025

Este arresto se enmarca en una serie de acciones contra grupos criminales que operan en la zona metropolitana, y las autoridades lo ligan directamente con ‘El Manzanas’, identificado como uno de los principales líderes de La Unión Tepito, una de las organizaciones delictivas más notorias de la capital, dedicada a actividades como el narcomenudeo, extorsión y control territorial.

Otro “amigo” de Sandra Cuevas

El caso de Mata cobra relevancia por su aparente cercanía con Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc . Fotografías divulgadas por el periodista Cralos Jiménex muestran a ‘El Topo’ posando junto a Cuevas y Alejandro Gilmare Mendoza, alias ‘El Choko’, líder de La Chokiza, quien fue detenido el 10 de septiembre en Ecatepec por delitos como extorsión, secuestro y delincuencia organizada.

Cuevas ha negado cualquier conocimiento de las actividades ilícitas de estos individuos, argumentando que sus interacciones fueron breves y sin implicaciones delictivas. En una conferencia reciente, la exfuncionaria admitió una relación efímera con ‘El Choko’, pero insistió en que no indagó en sus antecedentes y que no mantiene lazos con el crimen organizado.

¿Qué hacía El Topo para la Unión Tepito?

Oscar Giovanni Mata enfrenta cargos preliminares por posesión de narcóticos con fines de distribución, dado el hallazgo de drogas durante su detención. Sin embargo, su presunta afiliación a La Unión Tepito sugiere involucramiento en delitos más graves, incluyendo delincuencia organizada, extorsión a comerciantes y distribución de estupefacientes en barrios como Tepito y áreas aledañas de la alcaldía Cuauhtémoc. Fuentes especializadas en seguridad indican que ‘El Topo’ operaba como un operador de bajo perfil pero con conexiones clave en la estructura criminal.