Ferrocarriles Suburbanos realizará trabajos de conexión al AIFA y ajustará frecuencia de trenes

Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México

Ferrocarriles Suburbanos informó que del sábado 27 de septiembre al sábado 4 de octubre se llevarán a cabo trabajos de conexión de vías con el ramal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Debido a estas labores, la frecuencia de los trenes sufrirá algunas variaciones. Para minimizar el impacto en los usuarios, la empresa operará con trenes dobles durante este periodo.

Ferrocarriles Suburbanos destacó que estas acciones forman parte de su colaboración con el Gobierno Federal en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país.