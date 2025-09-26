IECM reconocerá proyectos innovadores de Presupuesto Participativo 2025

Reconocerá IECM proyectos innovadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) lanzó la convocatoria para el Concurso de Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2025, con el objetivo de distinguir a las iniciativas del Presupuesto Participativo que, además de atender necesidades comunitarias, lo hagan de manera innovadora y con impacto social.

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana capitalina, únicamente podrán concursar los proyectos que resultaron ganadores en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 y cuyos promotores hayan dado su consentimiento para participar en este reconocimiento.

El IECM precisó que los proyectos serán evaluados por un Comité Dictaminador integrado, al menos, por tres personas con experiencia en temas de participación ciudadana y presupuesto participativo, y que deberá cumplir con el principio de paridad de género.

Las propuestas deberán acreditar al menos cuatro de seis características: ser innovadoras, replicables, sustentables, sostenibles, equitativas e incluyentes, y fomentar la cohesión social. Entre los criterios destacan que el proyecto contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades, pueda aplicarse en otras zonas de la ciudad, impulse la protección ambiental, promueva la inclusión y la no discriminación, y fortalezca los vínculos vecinales.

El Instituto otorgará 10 reconocimientos a los proyectos con mejores puntajes, los cuales se integrarán al “Banco de buenas prácticas de proyectos del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México”.

Los resultados se darán a conocer en la segunda quincena de noviembre a través del portal oficial del IECM, la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, las direcciones distritales y las redes sociales del organismo.