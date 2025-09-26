Nuevo socavón en Eje 8 Sur genera alerta y cierres viales en la colonia Del Valle

Un socavón de aproximadamente cuatro metros de diámetro y tres metros de profundidad se formó en el cruce de Eje 8 Sur, José María Rico y Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle, lo que obligó a las autoridades capitalinas a desplegar un operativo de emergencia y cerrar la circulación en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, personal especializado realiza una evaluación de riesgos y trabaja en la estabilización del terreno, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un cerco vial para evitar accidentes. El hundimiento ocurrió en un tramo de alta afluencia vehicular, lo que ha provocado severas complicaciones de tránsito en las inmediaciones.

Vecinos y automovilistas reportaron el colapso desde temprano, señalando que en la zona ya se habían registrado grietas y hundimientos menores en los últimos meses. “Se escuchó un estruendo y de repente ya estaba el hoyo, alcanzamos a avisar antes de que un coche pasara”, relató un habitante de la colonia.

Este incidente se suma a otros socavones que han aparecido en distintos puntos de la Ciudad de México durante 2025, principalmente en vialidades con infraestructura hidráulica envejecida o en zonas con hundimientos diferenciales. Expertos en ingeniería civil han advertido que la red de drenaje de la capital, construida en gran parte hace más de medio siglo, presenta un desgaste crítico que aumenta la vulnerabilidad del subsuelo.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la reparación podría extenderse varios días, dependiendo de la revisión estructural de la tubería afectada. Mientras tanto, se recomienda a los automovilistas evitar el Eje 8 Sur y utilizar como alternativas Río Mixcoac y Avenida Universidad.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población a reportar hundimientos, grietas o filtraciones al número de emergencias 911 o a Locatel, a fin de prevenir riesgos mayores.