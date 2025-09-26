Otro hecho violento en la UNAM: arrestan a 3 de FES Acatlán; hubo presunta amenaza con arma blanca

Riña en FES Acatlán Un conflicto dentro de las instalaciones terminó con tres personas detenidas.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) registró un incidente de violencia el jueves 25 de septiembre, cuando tres personas fueron detenidas tras una riña en las instalaciones del plantel. Algunos testimonios en redes sociales indican que hubo una amenaza con arma blanca, aunque esto no se ha confirmado.

Riña en FES Acatlán termina con 3 detenidos

De acuerdo con reportes confirmados, el altercado involucró a estudiantes y personas externas. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, sin que se reportaran heridos graves en el incidente.

Testimonios de alumnos recopilados en redes sociales señalan que el conflicto involucró en algún momento una amenaza con arma punzocortante, aunque esta no se aprecia en los videos ni se ha confirmado por las autoridades. En algunos videos también se escucha como uno de los involucrados dice “Este wey me amenaza con una navaja”

Comunicado FES Acatlán La Facultad envió este comunicado por correo electrónico para informar sobre el asunto.

Semana de violencia en la UNAM

Este suceso se produce en un contexto de tensión en la UNAM, apenas días después del ataque fatal registrado el lunes 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un joven de 19 años identificado como Lex Ashton atacó con un arma blanca a un alumno de 16 años, Jesús Israel, causándole la muerte, e hirió a un trabajador administrativo antes de intentar huir saltando de un edificio, lo que le provocó fracturas en las piernas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga ese caso, y la UNAM ha acordado nuevas medidas de seguridad en diálogo con padres de familia.

En los videos publicados en redes, se aprecia la intervención policial y menciona intentos de seguridad por impedir grabaciones. Sin embargo, los detalles confirmados por fuentes oficiales no incluyen referencias a obstrucción de registros, y se enfocan en la rápida respuesta para contener la situación.

La UNAM ha reiterado su compromiso con la seguridad en sus planteles, y se espera que emita más información sobre las acciones preventivas en respuesta a estos eventos recientes.