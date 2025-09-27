Metrópoli

En estas alcaldías se espera una acumulación de lluvia de entre 50 y 70 mm

Alerta roja por lluvias en la Venustiano Crranza e Iztapalapa

Por Diana Chávez Zea
Se registran lluvias intensas en la Ciudad de México este sábado 27 de septiembre (Galo Cañas Rodríguez)

La tarde de este sábado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó alerta roja para dos alcaldías en la Ciudad de México donde se esperan lluvias intensas.

En Iztapalapa y Venustiano Carranza se espera un acumulación de lluvia de entre 50 y 70 mm y posible caída de granizo, por lo que las autoridades advierten posibles encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas así como deslaves de laderas, al igual que caída de ramas y lonas, por lo que recomiendan a la población proceder con precaución.

La alerta naranja se activó para las demarcaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, donde se espera una acumulación de lluvia de entre 30 y 49 mm con posibilidades de caída de granizo.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan se activó la alerta amarilla y la advertencia de posible caída de granizo en lo que resta de la noche.

