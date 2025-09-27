Alerta roja por lluvias en la Venustiano Crranza e Iztapalapa

Se registran lluvias intensas en la Ciudad de México este sábado 27 de septiembre (Galo Cañas Rodríguez)

La tarde de este sábado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó alerta roja para dos alcaldías en la Ciudad de México donde se esperan lluvias intensas.

En Iztapalapa y Venustiano Carranza se espera un acumulación de lluvia de entre 50 y 70 mm y posible caída de granizo, por lo que las autoridades advierten posibles encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas así como deslaves de laderas, al igual que caída de ramas y lonas, por lo que recomiendan a la población proceder con precaución.

La alerta naranja se activó para las demarcaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, donde se espera una acumulación de lluvia de entre 30 y 49 mm con posibilidades de caída de granizo.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan se activó la alerta amarilla y la advertencia de posible caída de granizo en lo que resta de la noche.