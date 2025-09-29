Metrópoli

Revisa las prohibiciones vehiculares que estarán aplicando en este inicio de semana

Hoy No Circula lunes 29 de septiembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Línea A continúa operando solo de Pantitlán hasta Guelatao con servicio provisional de Guelatao hasta Santa Marta, gobierno de la ciudad anunció que se continúa las labores hidráulicas luego de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones la tarde noche de ayer en avenida Zaragoza.
Hoy No Circula | lunes 29 de septiembre (Andrea Murcia Monsivais)

Empieza la semana y son los últimos días de septiembre. El mes patrio está cerca de terminar para dar paso a octubre mientras continúan las lluvias en la capital del país y zona metropolitana. De igual forma, se estarán aplicando las prohibiciones este lunes 29 de septiembre de forma regular para autos y motocicletas con engomado color amarillo (placas terminadas en 4 y 5) con holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 29 de septiembre:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

