¿Qué está pasando en la UNAM? Nuevas amenazas afectan clases en Facultad de Química

Amenazas en la Facultad de Química, UNAM Las autoridades suspendieron las clases presenciales hasta nuevo aviso tras diversas amenazas digitales.

A unos días del homicidio en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue en la mira por hechos de violencia. Ahora, le tocó a la Facultad de Química, que tuvo que hacer cambios en sus clases luego de presuntas amenazas difundidas por redes sociales.

Facultad de Química presenta denuncias por amenazas y hace cambios en sus clases

Este fin de semana, la Facultad de Química informó que presentó una denuncia ante la FGR para iniciar las investigaciones legales correspondientes por amenazas presentadas en redes sociales contra su alumnado. También, pidió a las y los estar estudiantes estar al pendiente de cualquier actividad sospechosa y denunciarla lo antes posible.

A la comunidad de la Facultad de Química: pic.twitter.com/R3XuurJGO6 — Facultad de Química UNAM (@quimica_unam) September 28, 2025

Todo esto provocó que las clases se vieran afectadas a partir de este lunes 29 de septiembre, informando que tanto las lecciones teóricas como las de laboratorio se deberán realizar vía remota con el propósito de salvaguardar la seguridad de los integrantes de la facultad.

A la comunidad de la Facultad de de Química: pic.twitter.com/o3zNfei1hV — Facultad de Química UNAM (@quimica_unam) September 28, 2025

¿Cuáles fueron las amenazas que suspendieron las clases en el Facultad de Química UNAM?

En redes sociales se exhibieron estas amenazadas enviadas por coreo y escritas en grupos de redes sociales.

Amenaza a Facultad de Química Una de las amenazas circuló por correo electrónico durante este fin de semana, alertando a alumnas y alumnos de ataques en el plantel esta semana.

“No crean que la FQ se salvó, la semana entrante por fin llegaremos a cobrar una que otra vida, tenemos varias opciones donde habrá gran afluencia de personas para elegir y hacer nuestro trabajo, por ejemplo el mates 30 de septiembre en el vestíbulo del A, habrá de donde elegir (...) No se preocupen, aquí ninguno se suicidará, nosotros tomamos, no dejamos” Se lee en una de las amenazas.

Amenaza Facultad de Química Comentarios en redes sociales también advierten de futuros ataques presuntamente relacionados a grupos "Incels".

También, un comentario en redes sociales también advierte: “El 31 de octubre en la facultad de química UNAM, ocurrirá una retribución sin precedentes, al menos 10 foids serán eliminadas”

Estos mensajes hacen referencia y podrían estar ligados a las comunidades “Incels” de las que forma parte Lex Ashton N, atacante del CCH Sur que intentó quitarse la vida tras los hechos violentos protagonizados.

Otros planteles también tienen suspendidas las clases

Desde la semana pasada, varios planteles han realizado paro de labores con el objetivo de exigir a las autoridades medidas que garanticen la seguridad tanto de estudiantes como de personas trabajadoras de la universidad.

Facultades de Química, Odontología, Psicología, Arquitectura, Filosofía y Letras, Trabajo Social, Enfermería y Obstetricia, Artes y Diseño, Música, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias, FES Aragón, FES Acatlán, FES Zaragoza, Ingeniería, Economía, Derecho así como la Escuela Nacional Preparatoria (plantel 2 y 5) y los cinco Colegios de Ciencias y Humanidades han interrumpido sus actividades ante estos hechos de violencia.